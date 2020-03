Milan-Genoa, formazioni ufficiali: Begovic in porta, c’è Gabbia

Milan-Genoa, ecco le formazioni ufficiali. Confermato il 4-2-3-1 per Stefano Pioli che dovrà rinunciare a due pedine fondamentali per il match contro il Grifone.

Milan-Genoa, ecco le formazioni ufficiali. Dopo una mattinata surreale tra possibili rinvi, cambio orari e campionato a un passo dalla sospensione, si giocherà regolarmente quest’oggi in un San Siro deserto.

Doppia assenza per Stefano Pioli: out, infatti, sia Gianluigi Donnarumma che Simon Kjaer. Il primo è ancora alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata nell’ultimo match a Firenze, mentre il difensore danese non ha ancora ultimato il percorso di recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro.

Al loro posto spazio a Asmir Begovic e Matteo Gabbia, profili che si sono rivelate splendide sorprese per la formazione rossonera. Il portiere bosniaco è stato fondamentale all’Artemio Franchi con almeno tre interventi decisivi, mentre il giovane difensore milanista si è rivelato all’altezza nelle due gare in cui è stato chiamato in causa.

Milan-Genoa, le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli; Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Soumaro, Romero, Masiello; Biraschi, Cassata, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola

LEGGI ANCHE: SCARONI: “STO CON GAZIDIS, MILAN SUPERIORE A QUALSIASI INDIVIDUALITA”