Milan Genoa | Pioli: “Mi aspettavo una prestazione diversa” | Video

Stefano Pioli al termine di Milan-Genoa 1-2 ha parlato ai microfoni del canale tematico rossonero. Ovviamente tanta delusione per il risultato negativo ottenuto in un San Siro senza pubblico a causa dell’allarme Coronavirus. Atteggiamento del primo tempo poco determinato. Il mister non trova giustificazioni per quanto successo. Si aspettava una prestazione diversa dai giocatori. Era una grande occasione da sfruttare, c’erano più motivi per vincere la partita. Nei gol è mancata tanta attenzione in fase difensiva.

