Gazidis vuole Capello al Milan. L’ex allenatore: “Nessun contatto”

Capello commenta le voci che lo vorrebbero di ritorno al Milan per volontà di Gazidis. Risposta secca dell’ex allenatore.

Il Milan in estate farà una nuova rivoluzione. Molto probabilmente Ivan Gazidis affiderà l’intera area sportiva a Ralf Rangnick, che arriverebbe al Diavolo per ricoprire il ruolo sia di direttore sportivo che di allenatore. Un manager all’inglese, insomma.

Molte fonti hanno parlato anche di una forte volontà dell’amministratore delegato di riportare in rossonero Fabio Capello. Per lui però sarebbe pronto un ruolo in dirigenza e non in panchina. Negli studi de “Il Club” su Sky Sport, l’ex tecnico ha commentato queste voci.

Risposta secca alla domanda di Fabio Caressa: “Nessun contatto col Milan“. Lo stesso anche per le voci sulla Roma, che molto presto cambierà proprietà. Smentite di rito o la verità? Capello non si sbilancia ma anzi nega con fermezza. E probabilmente è la verità.

Rangnick è una personalità importante che vuole carta bianca su tutto. Difficile la convivenza quindi con Capello. Ma parliamo soltanto di ipotesi. Ne sapremo di più alla fine di questa stagione.

