Milan, Gazidis isolato. Ecco la decisione di Maldini e Massara 

Milan, Ivan Gazidis solo a Milanello, nella rifinitura e a San Siro durante il match. Ad isolato dalla dirigenza dopo quanto accaduto con Zvonimir Boban. Ecco intanto cosa hanno deciso Paolo Maldini e Frederic Massara.

Ivan Gazidis solo in tribuna. L’immagine, catturata ieri durante Milan-Genoa, è la perfetta sintesi dell’attuale momento rossonero. Perché è profonda ormai la frattura tra le parti. Insanabile. Addio con Zvonimir Boban e rottura definitiva con Paolo Maldini e Frederic Massara ufficialmente assenti per febbre.

Tuttavia, come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i due dirigenti rossoneri resteranno fino alla fine. Non seguiranno nell’immediato il Cfo milanista, ma aspetteranno il finale di stagione per il bene del club per poi procedere ai saluti. Intanto l’assenza di ieri del duo dirigenziale non è una novità.

I due, infatti, si sono assentati già a Milanello nel giorno della visita dell’Ad quando si è intrattenuto con Stefano Pioli. Così come non hanno presenziato nemmeno per la rifinitura della squadra, a differenza del solito Gazidis invece presente.

Sarà una convivenza dura ma necessaria in questo rush finale, per il bene di un Milan che ora, inevitabilmente, inizia a risentirne di questa situazione come si è visto ieri. Con Boban che dichiara guerra nel frattempo. Le parti si rivedranno in un’aula di un tribuna perché all’orizzonte adesso c’è una battaglia legale. Il licenziamento per giusta causa non è stato affatto gradito.

