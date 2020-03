Gazzetta – Milan-Genoa, le pagelle: disastro Theo Hernandez, delude Castillejo 

Milan-Genoa, le pagelle de La Gazzetta dello Sport: si salvano appena in quattro per il quotidiano. Disastro Theo Hernandez: è il peggiore in campo.

Milan-Genoa, si salvano appena in quattro nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ovvero Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, il subentrato Giacomo Bonaventura e l’incolpevole Asmir Begovic.

Voto 6 per il portiere bosniaco nel giorno del grande esordio. 5 per Andrea Conti che crossa poco e che ha responsabilità sia sul primo che sul secondo gol rossoblu e 5.5 per Matteo Gabbia e Alessio Romagnoli.

4.5 per Theo Hernandez considerato il peggiore in campo: il francese, in effetti, viene travolto da un insolito Sanabria in occasione del primo gol avversario e fatica maledettamente nel ripiegare subendo le diverse incursioni di Davide Biraschi.

5 in pagella per Frank Kessie, 5.5. per Ismael Bennacer. 4.5 per Samuel Castillejo depotenziato, 6 per Calhanoglu che in qualche modo ci prova e 5 per Ante Rebic che non riesce a sfondare. 6.5 per Ibrahimovic che è l’unico a provarci in maniera convincente.

6 per Bonaventura che entra con spigliatezza e prova a impensierire più volte il portiere avversario. 5 per Rafael Leão che delude ancora a gara in corso, nessun voto per Davide Calabria subentrato solo nel finale.

Voto 5, infine, a Stefano Pioli: squadra scarica ma non è di certo tutta colpa sua. Il tecnico, però, dalla sua parte, non prende provvedimenti su un incontenibile Sanabria e ignora Lucas Paquetá allo scadere.

LEGGI ANCHE: MILAN-GENOA, IL MOTIVO DELL’ASSENZA DI MALDINI E MASSARA