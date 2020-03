Yonghong Li sull’addio di Boban: “Scioccato ma non sorpreso”

L’ex patron rossonero torna a commentare le situazioni in casa Milan, in particolar modo il licenziamento di Zvonimir Boban.

L’addio prematuro di Zvonimir Boban dalla carica di CFO del Milan ha fatto discutere e soprattutto ha scatenato moltissimi pareri inerenti.

Anche l’ex patron rossonero, il fantomatico manager Yonghong Li, si è sentito in dovere di esprimersi tramite il suo profilo Twitter su questa situazione.

“Scioccato ma non sorpreso – ha scritto mister Li – E’ brutto vedere Boban andare via, uno dei campioni che aiutò il Milan a vincere la Champions nel 1994. Gli auguro il meglio per il suo futuro”.

Shocked but not surprised.

Sad to see #Boban go – he did wonders in 1994 when he helped Milan win the Champions League cup. I wish him all the success in the future. #SempreMilan https://t.co/pHvKEhcGwn

— Yonghong Li (@YonghongLi69) March 9, 2020