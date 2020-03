Calciomercato Milan | Ipotesi Napoli per Bonaventura | Video

Questi dovrebbero essere gli ultimi mesi di Giacomo Bonaventura con la maglia del Milan. Infatti, il suo contratto è in scadenza a giugno 2020 e non dovrebbe essere rinnovato. Il club non ha avviato alcuna trattativa per il prolungamento finora. Salvo sorprese, il centrocampista classe 1989 lascerà Milano al termine della stagione. Sulle sue tracce sembra esserci Napoli, dove Gennaro Gattuso lo stima avendolo allenato proprio al Milan per circa un anno e mezzo. Il suo agente Mino Raiola ha buoni rapporti con il club di Aurelio De Laurentiis. Un’altra ipotesi per Bonaventura può essere la Lazio. All’ex Atalanta non mancheranno le opzioni.

