Milan, il ritorno di Thiago Silva si allontana: il punto

Senza Zvonimir Boban e Paolo Maldini in società, il ritorno di Thiago Silva al Milan può sfumare. Il difensore del PSG sta riflettendo sul proprio futuro.

Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, si è parlato anche di quello di Thiago Silva. Visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2020, il Milan potrebbe fare un altro colpo a parametro zero.

Tuttavia, oltre a dover considerare l’ingaggio del giocatore, adesso ci sono anche dei risvolti societari che possono allontanare il ritorno del brasiliano. Zvonimir Boban ha già lasciato il club e al massimo a fine stagione dovrebbe farlo anche Paolo Maldini. Due dirigenti che hanno sempre pensato di dover prendere alcuni calciatori esperti per far crescere il gruppo.

Calciomercato Milan, niente ritorno per Thiago Silva?

Thiago Silva non ha ancora ricevuto un’offerta dal Paris Saint-Germain per rinnovare il contratto. L’idea di rimanere a Parigi non gli dispiace, però il club per adesso non gli ha fatto alcuna proposta e dunque esige chiarezza dalla dirigenza al più presto. Altrimenti si guarderà attorno per trovare una nuova squadra.

Il ritorno al Milan è un’ipotesi che non era stata esclusa dal suo agente. Quest’ultimo, stando a quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano su calciomercato.com, aveva già avuto contatti con Boban e Maldini. Non c’è nessun accordo, nessuna trattativa avanzata. Ci sono stati dei sondaggi per capire la situazione e i possibili sviluppi.

L’addio di Zvone e quello probabile di Paolo rischiano di cambiare lo scenario. Ivan Gazidis nel Milan sarà sempre più decisivo anche nelle scelte tecnico-sportive e predilige un progetto basato sui giovani. A gennaio ha fatto alcune eccezioni, a partire da Ibrahimovic, ma bisognerà vedere se Thiago Silva potrà rientrare nei piani.

Il 35enne difensore brasiliano non è lo stesso di qualche stagione fa, ma può fare ancora un biennio a buoni livelli. Può rivelarsi molto utile sia in campo che nello spogliatoio. Non rimane che attendere per capire se l’operazione si potrà concretizzare oppure se l’ex rossonero proseguirà la propria carriera al PSG o altrove.

