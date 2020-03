Leicester-Aston Villa, clamoroso errore di Reina in uscita | VIDEO

Il portiere in prestito dal Milan, Reina, è finito nel mirino della critica per un errore durante la sfida contro il Leicester di Premier League

Ancora una sconfitta per l’Aston Villa di Reina. Il club inglese è stato battuto nella serata di ieri dal Leicester con un netto 4 a0, in un match valevole per la 29esima giornata di Premier League. Protagonista in negativa anche lo stesso portiere spagnolo che ha subito un gol con un’uscita a vuoto, che ha ovviamente fatto il giro dei social. Reina, arrivato in prestito a gennaio dal Milan, è finito nel mirino della critica e la sua squadra, ora deve fare i conti con una classifica sempre più preoccupante. Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Aston Villa occupa il penultimo posto.

A night to forget for @AVFCOfficial and goalkeeper Pepe Reina as his mistake here made up for one of @LCFC‘s 4 goals as they cruised past Aston Villa [ @SkySportsPL ]#LEIAVL #ARSWHU #LCFC #AstonVilla #Leicester #PremierLeague pic.twitter.com/X6naS1MVPm

— Rize.tv (@getrizetv) March 9, 2020