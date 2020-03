Retroscena Luis Fabiano: “Nel 2010 era tutto fatto col Milan”

L’ex attaccante brasiliano, Luis Fabiano, svela di essere stato vicino al Milan: “Accordo con Galiani ma il Siviglia non accettò”

Luis Fabiano è stato più volte ad un passo dallo sbarco in Serie A. L’attaccante brasiliano è stato soprattutto accostato al Milan nell’estate del 2010 ma qualche anno prima avrebbe potuto vestire la maglia della Roma. E’ stato lo Fabiano a svelarlo a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Nel 2005 fui ad un passo dal trasferimento alla Roma, ma scelsi il Siviglia. Nel 2010 invece era tutto fatto con i rossoneri, avevo parlato con Galliani trovando l’accordo, ma il Siviglia non accettò e non mi fece partire. Il rammarico è reso ancor più grande dal fatto che quell’anno i rossoneri vinsero lo scudetto…”

