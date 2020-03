Gazzetta – Il Milan frena su Rangnick: “1% di possibilità”

Il Milan frena su Ralf Rangnick. “Ha l’1% di possibilità di arrivare”: come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questo il concetto che arriva da Via Aldo Rossi.

“Ha l’1% di possibilità”. Un concetto, riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che arriverebbe direttamente da Casa Milan e che riguarderebbe Ralf Rangnick. Come infatti riferisce il quotidiano, ci sarebbe una frenata da parte del club rossonero per una situazione ancora tutta da delineare.

Ma al contempo, considerando quanto accaduto con Zvonimir Boban e quanto riferito dallo stesso, sembrano adesso soltanto parole di circostanza. Frasi messe lì a caso per mascherare un qualcosa di evidente, almeno nelle intenzioni, per cercare di salvare il salvabile in questo finale di stagione.

Perché la crisi interna, come si è visto, è ricaduta direttamente sulla squadra come ha dimostrato il tonfo di domenica pomeriggio. Tensioni e voci destabilizzanti che hanno finito col compromettere l’ottimo lavoro di Stefano Pioli e una serenità che il gruppo aveva ritrovato soltanto da pochi mesi.

Molto probabile, dunque, che si tratti nient’altro che di un depistaggio per provare ad eclissarsi un po’ in questo rush finale e cercare un piazzamento in Europa, Covid-19 permettendo. Anche se con questa citazione dell’addirittura 1% sembra un tentativo anche un po’ goffo date le carte ormai scoperte.

Il presidente Paolo Scaroni, intervistato dal Corriere della Sera e intervenuto anche sull’argomento, intanto si è espresso così: “Non conosco Rangnick, se ci sono stati dei contatti, sono molto preliminari. Credo che un conto siano i contatti, che ciascuno è legittimato ad avere, un altro i contratti: le assicuro che ipotesi di contratto io non ne ho viste”.

LEGGI ANCHE: IBRAHIMOVIC SCONTENTO: ECCO COSA FILTRA