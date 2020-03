Paquetà ora è un problema: Gattuso “salva” il Milan?

Paqueta può lasciare il Milan in estate: il brasiliano fatica a trovare spazio. Il Napoli di Gattuso, pronto al rinnovo, potrebbe essere un’idea per il rilancio.

Non decolla la stagione di Lucas Paqueta. Il centrocampista brasiliano non riesce ad imporsi nel Milan e anche domenica contro il Genoa non ha trovato spazio. Il brasiliano è rimasto in panchina per la seconda volta consecutiva dopo la partita con la Fiorentina: stupisce soprattutto il fatto che Stefano Pioli gli abbia preferito Bonaventura e Davide Calabria in un match che i rossoneri erano chiamati a recuperare. Il centrocampista italiano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, un contratto che difficilmente verrà rinnovato e quindi fuori dal progetto. Strano poi vedere entrare un terzino e non un centrocampista offensivo come il brasiliano. Segnali chiari che certificano sempre più come Paqueta sia lontano dal progetto Milan.

A giugno andrà così trovata una soluzione per non disperdere l’investimento fatto. A gennaio il calciatore è stato accostato a Psg e Juventus, in un possibile scambio con Bernardeschi. Per le due squadre però Paqueta non sembra essere una priorità e difficilmente in estate torneranno a farsi sotto.

Idea Napoli

La speranza per il Milan è che ci siano altre squadre pronte a credere nel brasiliano: una di queste potrebbe essere il Napoli di Gennarco Gattuso. Il tecnico si sta guadagnando la conferma in azzurro, il contratto da firmare è pronto.

Con il mister calabrese in panchina, Paqueta potrebbe diventare un’idea di mercato. Il brasiliano d’altronde con Gattuso aveva avuto un ottimo impatto in Serie A.

A fargli spazio potrebbe essere un altro brasiliano, Allan, pronto a lasciare Napoli a fine stagione.