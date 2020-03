Coronavirus, anche Gabbiadini positivo al test

Manolo Gabbiadini positivo al Coronavirus! L’attaccante della Sampdoria colpito dal virus che sta spaventando il mondo intero.

Manolo Gabbiadini è risultato positivo al test per il Covid-19. Lo ha ufficializzato la sua società, la Sampdoria, attraverso una nota pubblicata poco fa.

L’attaccante è dunque stato contagiato dal Coronavirus, l’agente patogeno che sta mettendo in ginocchio mezzo mondo. Dopo Daniele Rugani, difensore della Juventus, anche Gabbiadini dovrà dunque difendersi dal virus.

La Sampdoria ha ammesso che “Il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”.

Condizioni dunque non gravi per Gabbiadini, che ha accusato un attacco febbrile derivato proprio dal noto virus. Ma per il momento non c’è allarmism.

Possibile che nelle prossime ore, come misura preventiva, venga messa in quarantena l’intera rosa della Sampdoria e anche quella dell’Hellas Verona, l’ultima squadra contro cui i doriani hanno disputato una gara ufficiale.

