Coronavirus, si ferma anche la Bundesliga

Anche in Germania arriva lo stop al campionato per via dell’emergenza al Coronavirus. Ma è una sospensione solo momentanea.

Anche la Bundesliga si arrende. E’ arrivato oggi lo stop ufficiale al campionato tedesco, sempre per via dell’emergenza Coronavirus.

In Germania inizialmente si era pensato di proseguire, nonostante le numerose infezioni nel paese e quelle recenti nel mondo del calcio europeo.

Ma poco fa è arrivata la decisione: il prossimo turno di Bundesliga è rinviato a data da destinarsi, in attesa di capire come si svilupperà la lotta contro il Covid-19.

Uno stop solo momentaneo. Per il momento la Federcalcio tedesca ha fermato soltanto i match del 26° turno. Non è da escludere una proroga della sospensione almeno fino alla fine del mese di marzo.

