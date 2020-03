Maldini-Massara, niente coronavirus: semplice influenza per i dirigenti 

Nessun allarme coronavirus in casa Milan: malgrado qualche dubbio, Dt e Ds non sono affetti da Covid-19 ma da un semplice virus intestinale. Ecco la situazione a Milanello.

Fastidiosa influenza per Paolo Maldini e Frederic Massara. Una situazione che di questi tempi non fa dormire sonni tranquilli, soprattutto se ci si ritrova nel focolaio lombardo. Tuttavia, assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dovrebbe trattarsi di un semplice virus gastrointestinale per i due dirigenti.

I due dirigenti non hanno il coronavirus: è questa, in ogni caso, la certezza che fornisce il quotidiano. Nonostante il sospetto di alcuni maliziosi e anche l’oggettiva possibilità dato lo scenario geografica, i due non sono contagiati da Covid-19 come assicurano dati accertati del momento.

Il dubbio – si legge – a qualcuno era giunto dopo l’assenza prolungata del duo e soprattutto per la mancata chiarezza della società in merito. Ma la priorità del club, in realtà, era semplicemente non diffondere notizie sullo stato di salute dei propri tesserati in un momento del genere.

Quel che è certo è che a Milanello non c’è nessun tipo di allarme. Non ci sono programmi speciali, né ‘compiti per le vacanze’ dati ai giocatori. L’intento, infatti, è quello di rivedersi tutti tra una settimana e nel frattempo non ci sono giocatori febbricitanti.

Non è possibile effettuare il tampone senza che si manifesti nemmeno il minimo dubbio, ma non ci sono situazioni segnalate a rischio per il momento. Tuttavia attenzione a lunedì. Come infatti riferisce il quotidiano, potrebbero aprirsi nuovi scenari in termini di misure ancor più restrittive. Una soluzione per il bene di tutti i professionisti che lavorano ogni giorno a Milanello e nelle varie sedi rossonere.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, L’UEFA VA VERSO UNA DECISIONE STORICA