Milan, Rangnick studia con un’insegnante: vuole presentarsi in italiano 

Milan, è tutto un grande bluff: Ralf Rangnick è sempre più vicino. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico ha in mente un piano ben preciso per il suo arrivo.

Ralf Rangnick e il Milan, parti vicine al di là di ogni smentita di facciata. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico tedesco, attuale responsabile dell’area di sviluppo del gruppo calcistico della Red Bull, sta già studiando l’italiano e lo sta facendo ormai da metà febbraio.

Il 61enne di Backnang vuole presentarsi nel migliore dei modi quando approderà in Italia, così ha ingaggiato un vero e proprio insegnante per un corso intensivo e arrivare già formato.

L’obiettivo, infatti, è quello di presentarsi a giugno con una buona padronanza dell’italiano. L’intento è di iniziare l’avventura rossonera senza l’aiuto degli interpreti, magari esprimendosi in italiano già nella conferenza stampa di presentazione.

“Gazidis e Rangnick si conoscono da anni e si confrontano spesso, ma al momento non è prevista una collaborazione. Adesso ci sono priorità più importanti”, sono state queste le parole pronunciate ieri da Mark Kosick, agente del manager teutonico. Una versione dei fatti in linea con le recenti affermazioni dell’Ad Ivan Gazidis.

Bluff strategici da entrambe le parti. Perché al di là di queste parole, la realtà – ribadisce il quotidiano – è che c’è un’intesa per un progetto triennale con opzione per il quarto anno già a partire dallo scorso 23 dicembre.

C’è un accordo totale tra la società e l’allenatore, con tanto di clausola pro Diavolo che permetterebbe al club di annullare tutto in caso di cambio idea pagando una ricca penale. Ma non è questo il caso, anzi. Rangnick, piuttosto, avrà totale carta bianca nel progetto di Elliott Management Corporation.

