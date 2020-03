Milan, piace l’olandese Dumfries. La chiave è Rodriguez

Nuovo obiettivo di mercato per il club rossonero: piace un terzino olandese del PSV. E spunta l’ipotesi di uno scambio in estate.

Nuovo nome per la difesa del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri sono interessati a Denzel Dumfries, terzino destro olandese.

Un calciatore di cui si parla un gran bene, in forza al PSV Eindhoven. Secondo l’indiscrezione di Calciomercato.com, i talent-scout del Milan si sarebbero messi da tempo sulle tracce di Dumfries, consigliando il suo ingaggio alla dirigenza.

Non è da escludere una maxi-operazione estiva tra Milan e PSV: i rossoneri potrebbero spingere per Dumfries proponendo in cambio il cartellino di Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero è infatti attualmente in prestito al club olandese, dove sta facendo molto bene.

Milan sul terzino Dumfries: età, caratteristiche e costi

Dumfries è nato a Rotterdam, in Olanda, il 18 aprile 1996. Tra circa un mese compirà 24 anni, l’età giusta per esplodere anche ad alti livelli.

Per il PSV è una sorta di intoccabile. Nella stagione in corso ha collezionato 25 presenze con 7 reti realizzate. Un dato significativo, che fa intendere come Dumfries sia un calciatore molto incisivo in fase offensiva.

Vista l’ampia fisicità (alto 1,89 cm) Dumfries all’occorrenza può essere utilizzato anche da stopper o da mediano difensivo. Ha già collezionato 9 gettoni con la maglia della Nazionale maggiore olandese e si giocherà con l’atalantino Hateboer il posto da titolare per EURO 2020.

Acquistato nel 2018 dall’Heerenveen per 5 milioni di euro, oggi il valore di Dumfries è triplicato. Il PSV chiede almeno 15 milioni per cederlo. Il Milan si può giocare la carta Rodriguez quanto meno per abbassare le pretese.

Un acquisto utilissimo sulla carta. Il Milan non è soddisfatto del rendimento dei suoi terzini destri, ovvero Conti e Calabria. Con Dumfries potrebbe assicurarsi un difensore completo e di caratura internazionale.

