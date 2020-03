CorSport – Maldini-Massara, nessuna fuga: per ora restano al Milan

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno deciso! In questo caos generale non lasceranno la squadra: patto in vista con Gazidis.

Nessuna fuga, per il momento. Paolo Maldini e Frederic Massara restano al Milan in questo periodo così delicato e caotico.

I due dirigenti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, hanno deciso di non fare le valigie, nonostante l’aria di rivoluzione all’interno del club.

Il licenziamento di Zvonimir Boban sembrava il preludio ad un fuggi-fuggi generale. Maldini e Massara, non a caso, non si sono presentati a Milanello per gli allenamenti della scorsa settimana. E hanno disertato San Siro in occasione di Milan-Genoa.

Le scelte di Ivan Gazidis non sembrano convincere Maldini in vista del prossimo progetto sportivo del Milan. Ma per adesso l’ex capitano non intende mollare.

L’idea è quella di restare accanto alla squadra, soprattutto per infondere sicurezza durante questo periodo di quarantena forzata per l’emergenza Coronavirus.

Ogni decisione definitiva dovrebbe essere presa a fine stagione, in attesa di capire come si potrà sviluppare il campionato di Serie A.

Maldini e Massara restano a via Aldo Rossi. Nessuna frizione totale con Gazidis o con la proprietà Elliott: per adesso ci sono altri nemici da fronteggiare, come un virus che sta spaventando e bloccando tutta l’Italia.

