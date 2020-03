CorSport – Milan, Rangnick riflette: vuole conoscere il budget rossonero 

Milan-Rangnick, attuale momento di stand-by come riferisce il Corriere dello Sport. Il tecnico, prima della firma effettiva, vuole comprendere una serie di situazioni.

Milan, valutazioni in corso adesso per Ralf Rangnick. Lo riferisce il Corriere dello Sport citando fonti tedesche. Secondo quanto evidenzia il quotidiano, il tecnico teutonico starebbe valutando alcune situazioni prima di firmare il famoso contratto triennale con opzione per una quarta stagione.

Cosa in particolare? In primis il budget rossonero per la campagna acquisti. Il manager, infatti, vuole prima accertarsi della cifra che la società gli potrebbe mettere a disposizione per una nuova rivoluzione sul mercato.

Presa coscienza della situazione specifica della società e dei vincoli dell’Uefa a Elliott Management Corporation, Rangnick vuole comunque sapere nello specifico a cosa andrà incontro. Il motivo è semplice: pur essendo giovani, il tecnico vorrebbe comunque nuovi giocatori e soprattutto adatti alla sua filosofia di gioco.

Senza escludere il suo staff, dato che il 61enne pretende l’inserimento di tutti i suoi uomini in squadra. C’è quindi una situazione di stallo alla fase attuale, la quale – assicura il CorSport – comunque si sbloccherà tra qualche settimana. Ma forse anche per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, non è poi così da escludere ancora un futuro in rossonero per Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE: IBRAHIMOVIC, FRECCIATINA DI MIHAJLOVIC AL MILAN