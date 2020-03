Schira: “Serie A, c’è la data della ripresa. Proroga sui contratti”

Il giornalista, esperto di calciomercato, ha svelato quale dovrebbe essere il termine per ricominciare la stagione 2019-2020.

Grossa novità sul proseguo della stagione 2019-2020, svelata dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter.

Secondo l’indiscrezione di quest’ultimo, la Lega Serie A ha stabilito una deadline precisa per poter ricominciare con le partite di campionato e dunque portare a termine la stagione.

Il 9 maggio sarebbe la data scelta per ripartire con le gare del massimo campionato italiano. La stagione, in questo caso, dovrebbe protrarsi fino alla metà di luglio.

La Lega di #SerieA ha fissato la dead-line per far ripartire il campionato: 9 maggio con la possibilità di giocare sino a metà luglio. I club lavorano con l’#AIC a un accordo collettivo per prolungare i contratti e i prestiti in scadenza il 30 giugno al 15 luglio. #CoVid_19

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2020