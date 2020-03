Milan, la media-voto dei calciatori: Ibrahimovic domina, male Calabria

Ibrahimovic domina anche per la media-voto da quando gioca in rossonero. E’ lo svedese il migliore per prestazioni e numeri.

Zlatan Ibrahimovic è il re di questo Milan. Nonostante i 38 anni compiuti e il suo approdo solo a gennaio scorso, Ibra resta il migliore.

Lo dicono i numeri e soprattutto i voti presi dai quotidiani sportivi fino a questo momento. E’ lo svedese il miglior calciatore rossonero per media-voto. La Gazzetta dello Sport lo premia con una media di 6.50, la più alta nel Milan e tra le migliori in Serie A (fra i calciatori con almeno 3 presenze stagionali).

Otto presenze, tre reti ed un assist vincente in campionato. Numeri che fanno di Ibrahimovic un uomo sempre decisivo per la squadra di Stefano Pioli.

Milan, Theo e Rebic fra i migliori. Calabria la delusione

Dopo Ibrahimovic vanno premiati altri due calciatori dal rendimento positivo finora. Theo Hernandez e Ante Rebic condividono il secondo posto, con la media-voto di 6.33.

Stagione continua ed in crescendo per Hernandez, anche se non mancano errori di inesperienza. Esplosione pura per Rebic, che dopo un girone d’andata impalpabile si è rinvigorito con l’inizio del 2020, segnando sei reti in meno di due mesi.

Ecco le note negative: a sorpresa il peggiore del Milan per media-voto è Davide Calabria, fermo a 5.26. Numeri negativi per il terzino, autore fino a questo momento di un campionato sotto le aspettative.

Tra i peggiori spuntano anche Lucas Biglia (5.42), Andrea Conti (5.60) e Franck Kessie (5.61). Tutti presunti titolarissimi del Milan attuale che non hanno rispettato attese e nomea.

La media-voto dei calciatori del Milan 2019-2020:

Ibrahimovic 6.50

Begovic 6.50*

Gabbia 6.50*

Hernandez 6.33

Rebic 6.33

Donnarumma 6.22

Castillejo 6.09

Bennacer 6.05

Krunic 5.92

Romagnoli 5.88

Bonaventura 5.88

R. Leao 5.79

Paquetà 5.78

Kjaer 5.77

Laxalt 5.75

Musacchio 5.72

Calhanoglu 5.68

Kessie 5.61

Duarte 5.60

Conti 5.60

Biglia 5.42

Calabria 5.26

*Meno di tre partite in Serie A 2019-2020

