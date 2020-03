Milan, idea Boga: profilo giusto ma concorrenza agguerrita

Boga si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Sassuolo: l’attaccante sarebbe il profilo ideale per il Milan ma c’è tanta concorrenza

Jeremie Boga è la grande sorpresa del Sassuolo di quest’anno. La squadra neroverde, allenata da De Zerbi, sta mostrando un calcio alquanto offensivo, in cui spicca il calciatore classe 1997, che si sta esprimendo come mai fatto prima. I numeri parlano chiaramente: in 24 partite di campionato sono otto i gol e quattro gli assist fatti. Un ottimo bottino, per un attaccante esterno di soli 23 anni, che lo ha portato al centro di diversi rumors di calciomercato.

Il nome di Boga, accostato in passato anche al Milan, è infatti finito nel mirino del Napoli. Pronto a portarlo sotto il Vesuvio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Bisognerà fare i conti però con le sirene del calcio inglesi: la sua crescita è davvero sotto gli occhi di tutti e il Chelsea, suo ex club, ha ancora la possibilità di riportarlo a casa.

La sensazione è che il futuro Boga, così come il suo prezzo (destinato a crescere), sia ancora tutto da scrivere e proprio per questo ci sarebbe margine di inserimento per qualsiasi altro club. L’esterno, abilissimo nel dribbling e nel creare superiorità numerica, rappresenta certamente un profilo perfetto anche per il Milan, che da quando è arrivato Gazidis ha puntato sui giovani pronti a spiccare il volo e a diventare grandi. Boga potrebbe rappresentare così il ‘nuovo’ Theo Hernandez o Bennacer, guarda caso tutti classe 1997.

LEGGI ANCHE: DERBY PER IL PORTIERE