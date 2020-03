Milan, derby di mercato per il dopo Donnarumma

Il Milan è alle prese con il rinnovo di Donnarumma. Se non dovesse arrivare va cercato il sostituto: piace Meret, idea anche dell’Inter

Momento complicato per Alex Meret. Il portiere classe 1997 sta faticando a trovare spazio al Napoli con Gennaro Gattuso, che ha preferito puntare sull’esperienza di Ospina.

L’estremo difensore italiano ha dunque saltato le ultime quattro gare di campionato e i match importanti in Coppa Italia e Champions League contro Inter e Barcellona. Se le cose non dovessero cambiare entro il termine della stagione, non è escluso che le strade tra il Napoli e Meret si separino in estate.

LEGGI ANCHE: MILAN, ECCO IL FUTURO DI POBEGA

Non solo Milan

Nei giorni scorsi il nome del portiere italiano è stato accostato anche al Milan. I rossoneri sono alle prese con il rinnovo di Donnarumma. Il classe 1999 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e senza rinnovo nei prossimi mesi l’addio sarebbe inevitabile. Proprio per questo il Milan sta sondando il mercato alla ricerca di un nuovo estremo difensore: le ultime due idee portano proprio a Meret e a Salvatore Sirigu.

Il giovane portiere italiano del Napoli, però, non piace solo ai rossoneri: anche l’Inter – stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.com’ – starebbe pensando a Meret come possibile successore di Handanovic.