Milan, Biglia futuro scritto: ecco dove giocherà

Il futuro di Lucas Biglia è segnato. Il centrocampista argentino è destinato a lasciare il Milan a fine stagione. Un’avventura, quella in rossonero, davvero da dimenticare per il calciatore classe 1986, che non ha comunque intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Difficile, però, che la carriere dell’ex Lazio continui in Italia. La pista più calda sembra essere quella che lo riporta in Argentina ma stando alla Gazzetta dello Sport va tenuta in considerazione anche l’idea Liga.

L’unica certezza è ovviamente che non ci sarà più il Milan nella sua avventura calcistica.

