Calciomercato Milan, Theo Hernandez da blindare – VIDEO

Il Milan ha sicuramente fatto un ottimo colpo con Theo Hernandez nell’ultimo mercato estivo. Comprato per 20 milioni di euro dal Real Madrid, adesso il terzino francese vale almeno il doppio. Il suo rendimento ha convinto tutti nell’ambiente rossonero e per il futuro c’è la volontà di puntare su di lui. Ma il club dovrà blindarlo aumentandogli l’attuale ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti annui per respingere i possibili assalti dall’estero. Più società importanti lo hanno monitorato e continueranno a farlo. Inoltre, il Milan dovrà occuparsi di trovare un vice di Theo Hernandez. Infatti, Diego Laxalt verrà ceduto e dunque servirà un altro laterale mancino.

