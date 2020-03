De Paul priorità Inter: sarà derby col Milan

De Paul a giugno è pronto a lasciare l’Udinese. I bianconeri hanno fissato il prezzo: Milan e Inter pronti a sfidarsi in estate. Le ultime dalla Spagna

Rodrigo de Paul è uno dei calciatori in cima alla lista dei desideri del Milan in vista della prossima estate. Nel corso degli ultimi mesi, l’agente Agustin Jimenez ha incontrato la dirigenza rossonera. Inevitabile che sul tavolo sia finito il nome del numero dieci dell’Udinese, che a fine stagione è intenzionato a lasciare il club friulano.

Il Milan, però, non è l’unica squadra sulle tracce dell’argentino, che piace parecchio anche all’Inter. A luglio potrebbe così scatenarsi un vero e proprio derby di calciomercato, con l’Udinese pronta ad incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Una cifra congrua, che i nerazzurri non dovrebbero faticare a mettere sul piatto. Stando a quanto riportato in Spagna, infatti, l’Inter è pronta ad rinvestire i soldi – più di 100 milioni di euro – della cessioni di Lautaro Martinez, che pare destinato ad indossare la maglia del Barcellona. Secondo ‘Mundo Deportivo’, tra le priorità di Conte ci sarebbe anche Rodrigo de Paul.

