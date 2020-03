Gattuso scarta Lozano, il Milan può ripensarci: possibile asse col Napoli

Lozano è pronto a lasciare il Napoli. Il messicano, cercato la scorsa estate dal Milan, potrebbe tornare di moda. Tanti affari possibili con gli azzurri

Il calcio italiano e soprattutto il Napoli si aspettavano tanto da Hirving Lozano. Il messicano, sbarcato la scorsa estate sotto il Vesuvio, dopo delle ottime stagioni con la maglia del Psv Eindhoven ha deluso le attese. I numeri d’altronde parlano chiaramente: solo due gol in Serie A e uno in Champions League. Davvero troppo poco per un giocatore pagato 40 milioni di euro.

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina, lo spazio per il messicano si è ulteriormente ridotto. L’ex Milan, che verrà confermato da De Laurentiis, non sta puntando su Lozano e proprio per questo è facile prevedere che le strade tra le parti si separino in estate.

Hirving Lozano può così diventare un’opportunità da cogliere al volo, anche per il Milan.

Il messicano – come da lui stesso dichiarato – era un obiettivo dei rossoneri e se Paolo Maldini dovesse rimanere al suo posto non è da escludere un tentativo.

La trattativa potrebbe essere favorita anche dall’inserimento di alcune contropartite tecniche. Negli ultimi giorni, infatti, diversi giocatori del Milan sono stati accostati al Napoli. Paqueta, Calhanoglu o Kessie, ad esempio, sarebbero certamente pedine gradite a Gattuso.

