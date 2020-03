Zuculini: “Milan, prendi Rangnick. Sa creare campioni”

Il consiglio di Franco Zuculini, centrocampista argentino che conosce molto bene Ralf Rangnick. Ecco come lavora il tecnico.

Il Milan deve affidarsi ad un uomo come Ralf Rangnick. Il consiglio arriva da chi conosce piuttosto bene il tanto chiacchierato allenatore tedesco.

Si tratta di Franco Zuculini, attuale mediano del Venezia. L’argentino ha lavorato agli ordini di Rangnick nella stagione 2009-2010, nella fila dell’Hoffenheim.

Interpellato da Tuttomercatoweb.com, Zuculini ha detto la sua, elogiando i metodi di Rangnick: “Ho ricordi straordinari, sa lavorare molto bene con i giovani, li aiuta a crescere. Guardate Firmino, è una sua creatura. Rangnick ha saputo valorizzare le sue caratteristiche. In generale, in tanti anni, ha creato calciatori pazzeschi”.

Zuculini ha poi spiegato il metodo originale del tedesco: “È tedesco, quindi lavora molto con la palla, dal primo all’ultimo minuto. Ricordo che gli allenamenti erano belli, facevamo esercizi che in Italia non sono ancora arrivati. E durante la settimana non facevamo mai lo stesso esercizio, questo rendeva più belle le sedute di allenamento. Al Milan riuscirebbe a coinvolgere tutti, farà bene”.

