Calciomercato Milan, Malick Thiaw nel mirino – VIDEO

Il Milan in vista del calciomercato estivo sta valutando alcuni giovani talenti e tra questi c’è anche Malick Thiaw, difensore classe 2001 in forza allo Schalke 04. Dotato fisicamente e tecnicamente, il centrale di nazionalità finlandese si è rivelato anche prolifico a livello realizzativo con 8 gol realizzati in campionato con la formazione Under 19. Ha esordito in prima squadra il 7 marzo contro l’Hoffenheim. Non essendosi ancora affermato in Bundesliga e avendo un contratto in scadenza a giugno 2021, Thiaw può essere un interessante colpo low cost per il Milan. Ovviamente sulle tracce del gioiellino dello Schalke 04 ci sono anche altre squadre che fiutano l’affare.

