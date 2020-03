Coronavirus, Commisso: “Cutrone sta bene”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, conferma che l’ex attaccante del Milan, positivo al Coronavirus Covid-19, è ora in buone condizioni

L’ex Milan Patrick Cutrone è tra i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus Covid-19. L’attuale attaccante della Fiorentina è però in buone condizioni di salute. Ad affermarlo è stato il numero uno del club Viola, Rocco Commisso, parlando a margine dell’evento ‘Forza e Cuore’, per una raccolta fondi per l’emergenza coronavirus: “Vlahovic, Pezzella e Cutrone stanno bene – si legge su Calciomercato.com – Non tutti però hanno fatto i tamponi, anche all’interno della Fiorentina, ma per quello che sappiamo noi questi giocatori stanno bene e non hanno febbre. Abbiamo un dipendete ricoverato a Careggi, un altro a Torregalli e un altro a Ponte a Niccheri”.