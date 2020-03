Nostalgia Reina: “Mi manca la gente di Milanello”

Il portiere di proprietà del Milan, oggi all’Aston Villa, Reina ha parlato in diretta su Instagram: tra gli argomenti trattati anche Gennaro Gattuso

Sono tanti i protagonisti del mondo del calcio che in questi giorni su Instagram stanno tenendo compagnia ai milioni di italiani costretti a star a casa per via dell‘emergenza coronavirus. Anche Pepe Reina, attualmente in prestito all‘Aston Villa, si è concesso in una lunga diretta.

Il portiere spagnolo, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche del Milan: “Ho legato praticamente con tuti i giocatori – riporta ‘Corriere dello Sport’ – ma la cosa che mi manca di più è la gente che lavora a Milanello”. Il portiere ha ancora un anno di contratto con il Milan e in estate farà ritorno al club rossonero.

Una battuta anche su Gattuso, attuale mister del Napoli: “E’ un uomo vero”.