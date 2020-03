Calciomercato Milan, Musso o Meret per il dopo Donnarumma – VIDEO

La cessione di Gianluigi Donnarumma nel prossimo mercato estivo è molto probabile. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021 è lontano e senza un prolungamento il Milan dovrà vendere il proprio portiere, altrimenti ci sarebbe il rischio di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Con il suo addio il club rossonero risparmierebbe il pesante ingaggio e metterebbe a bilancio una sostanziosa plusvalenza. Per l’eventuale sostituzione di Donnarumma spuntano già dei nomi interessanti. Uno è quello di Alex Meret del Napoli e un altro è Juan Musso dell’Udinese. Entrambi giovani e di ottime prospettive per il futuro. La società rossonera nei prossimi mesi valuterà più profili per farsi trovare pronta al possibile addio di Gigio.

