Emery ammette: “Contatti con diversi club italiani”

L’allenatore spagnolo Unai Emery, oggi senza squadra, conferma alcuni contatti in passato con club italiani: anche con il Milan?

Unai Emery è affascinato dall’Italia e dal campionato di Serie A. L’allenatore spagnolo lo ha confessato nell’intervista con tuttojuve.com.

“Seguo con interesse il vostro campionato – ha detto Emery, ammettendo di essere stato anche vicino ad approdarvi – Ho avuto contatti con diversi club italiani, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Non farò i nomi delle squadre che mi cercarono”.

Impossibile non ricordare i contatti confermati tra Emery ed il Milan. Il tutto risale all’estate 2016, quando il club rossonero si avvicinò molto all’ex allenatore del Siviglia.

In particolare fu Nicholas Gancikoff a contattarlo: il manager doveva diventare il nuovo A.D. del Milan se si fosse concretizzata la cessione da Fininvest alla cordata cinese Sino-Europe Sport Investments. E aveva pensato proprio a Emery per il progetto tecnico rossonero.

La cessione societaria non andò in porto ed Emery passò ad allenare il PSG. “Ora sono libero e non escludo nulla” – ha però detto oggi lo spagnolo. Una possibile chiamata non troppo velata al Milan, che a giugno probabilmente cambierà guida tecnica.

