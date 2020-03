Schede e dieta: così Pioli coordina a distanza il Milan 

Milan, ecco come Stefano Pioli sta coordinando la squadra a distanza in questo periodo. I rossoneri hanno indicazioni ben precise per questi giorni e il tecnico non vuole sorprese.

Milan, coordinamento a distanza di Stefano Pioli in questo periodo di isolamento. Ma sempre a modo suo, senza braccare i suoi giocatori ma anzi col suo classico stile. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, l’allenatore non si sta impegnando con telefonate infinite e video per controllare i suoi calciatori.

Il mister, piuttosto, coordina più semplicemente con un messaggio vocale a inizio della settimana dove imposta schede basati su alcuni criteri base. Ovvero sedute di forza, corsa e mantenimento dell’equilibrio muscolare, esercizi a terra e un po’ di cyclette. Ciascuno ha la sua scheda e deve seguirla, ma non ci sono cani da guardia telematici per valutare il rendimento. Pioli si fida.

Per quanto riguarda l’alimentazione invece, il piano era pronto da tempo con delle schede preparate dal nutrizionista Francesco Avaldi e dal suo staff. Il Milan non prepara pasti, anche perché tutta l’attività è ormai bloccata da giorni e i dipendenti sono a casa.

Ai giocatori, piuttosto, erano state assegnate linee da rispettare da prima e sono state precisate adesso. Con gli allenamenti a casa, i fabbisogni calorici sono stati rimodulati. Raccomandato il consumo di verdura e frutta per vitamine, sali minerali, acqua sono fondamentali. Sconsigliato invece il consumo di cibi elaborati e cancellato il giorno off, cioè libero.

Prevenire è meglio di dimagrire: è questo il must della Milanello virtuale e i giocatori stanno rispondendo da pattuglia disciplinata. Pioli si fida della professionalità del suo gruppo, lo ha detto sin dal principio e lo ribadisce a gran voce adesso. Non si richiedono strumenti particolari per lavorare, soltanto la costanza che un professionista è obbligato a mettere nei suoi comportamenti e nella cura del fisico. Poi prima o poi tutto finirà e ci si rivedrà al quartiere generale come ogni giorno.

