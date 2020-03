Coronavirus, Cellino: “È come la peste. Campionato? Impossibile continuare”

Parole forti e secche di Massimo Cellino. Il patron del Brescia è molto pessimista: il campionato non si potrà continuare.

Parole dure, forti, secche. Massimo Cellino non usa termini ottimistici per parlare dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia e che ha fermato pure il calcio.

Il patron del Brescia, nell’intervista concessa oggi al Corriere dello Sport, non usa mezzi termini per definire la gravità della situazione: “Qualcuno non si rende conto della gravità della situazione. Questa è come la peste. Ci sono tifosi che portano l’ossigeno negli ospedali, altri piangono i morti”.

Impossibile dunque, per Cellino, proseguire la stagione 2019-2020: “Ma quale ripresa, ma quale stagione da concludere, io penso all’anno prossimo, solo a quello. La stagione è andata, se qualcuno vuole questo scudetto maledetto se lo prenda pure. Chiuso. Finito. Si è bruciato un terzo del campionato, e allora si taglino un terzo dello stipendio ai calciatori, un terzo dei diritti televisivi e un terzo delle tasse. È il modo più facile per aggiustare le cose”.

Una frecciata anche a Claudio Lotito, patron della Lazio, uno dei pochi a spingere per ricominciare a giocare: “Lotito vuole lo Scudetto? Che se lo prenda…E’ convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea”.

