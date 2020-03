Calciomercato Milan: piacciono Ndicka, Louza e Szoboszlai – VIDEO

Sono tanti i nomi di giovani talenti che vengono accostati al Milan in questi giorni. Tra questi è stato inserito Evan Ndicka, difensore classe 1999 che milita nell’Eintracht Francoforte. Sulle tracce del francese anche Inter, Arsenal, Liverpool, Siviglia e Valencia. Nel mirino pure Imran Louza, centrocampista 20enne che milita nel Nantes e il cui cartellino viene valutato circa 15 milioni di euro. Altro centrocampista che interessa al Milan per il prossimo calciomercato estivo è Dominik Szoboszlai, talento classe 2000 in forza al Red Bull Salisburgo che sa giocare sia a sinistra che centralmente. Anche la Lazio sta valutando l’ungherese per l’eventuale sostituzione di Milinkovic-Savic.

