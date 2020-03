Dalla Germania: Götze vuole la Serie A, c’è anche il Milan

Possibile colpo dalla Bundesliga a costo zero per il Milan: i rossoneri puntano Mario Gotze, fantasista tedesco in scadenza.

Uno degli svincolati di lusso del mercato internazionale sarà sicuramente Mario Götze. Il fantasista tedesco lascerà il Borussia Dortmund a giugno.

Le ultime news sul futuro del calciatore classe ’92 arrivano dalle pagine del quotidiano Bild. Pare che Götze abbia deciso di intraprendere una nuova avventura e lasciare la Bundesliga tedesca.

L’intento è quello di sfruttare la fine del contratto con il Borussia per provare un nuovo campionato. E pare proprio che la Serie A italiana sia la priorità dell’ex Bayern Monaco.

Götze lascia la Germania: tris di italiane su di lui

Götze avrebbe fatto sapere ai suoi agenti di voler tentare l’esperienza in Italia. Un campionato dove molti suoi connazionali in passato hanno cercato fortuna, con destini alterni.

Pare che siano tre i club italiani interessati al suo ingaggio: Napoli, Inter e soprattutto Milan, alla caccia di acquisti low-cost e di talento per cominciare un nuovo progetto tecnico.

Un acquisto conveniente e utile quello di Götze. Nel nuovo Milan potrebbe occupare il ruolo di trequartista centrale o di seconda punta. E soprattutto sarebbe ben accolto dal (possibile) nuovo allenatore Ralf Rangnick.

In Germania Götze resta ancora oggi un idolo: suo il gol-vittoria nella finale dei Mondiali 2014 contro l’Argentina. Nonostante ciò la sua carriera si è un tantino arenata, soprattutto negli ultimi anni.

L’Italia può aiutarlo a rilanciarsi. Ma bisognerà capire quale proposta contrattuale e tecnica riuscirà a convincere maggiormente Götze.

