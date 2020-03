Milan, concorrenza spagnola per Fekir

Problema per i rossoneri in sede di calciomercato: un obiettivo di lusso può sfumare per la concorrenza di una rivale europea.

Rivale acerrima per il Milan in sede di calciomercato estivo. In particolare riguardo un possibile obiettivo per il centrocampo.

I rossoneri si sono interessati di recente a Nabil Fekir. Il centrocampista francese gioca nel Betis Siviglia ed è considerato un possibile colpo da ‘novanta’ per rinforzare il Milan della prossima stagione.

Ma le ultime indiscrezioni de El Mundo Deportivo parlano dell’inserimento dell’Atletico Madrid. La società spagnola è pronta ad assaltare il Betis per arrivare a Fekir e battere la concorrenza del Milan.

Gli andalusi intendono cedere Fekir per non meno di 40 milioni di euro, praticamente il doppio di quanto è stato speso un anno fa per ingaggiarlo dal Lione.

Una cifra del genere rallenterebbe le ambizioni del Milan e faciliterebbe quelle dell’Atletico: i ‘colchoneros’ infatti non dovrebbero avere difficoltà ad effettuare tale esborso, al contrario dei rossoneri.

LEGGI ANCHE -> MERET LASCERA’ IL NAPOLI: IL MILAN CI PROVA