Repubblica – Milan, Paquetà nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina per il prossimo calciomercato estivo valuta l’acquisto di Lucas Paquetà, centrocampista destinato a lasciare il Milan dopo una stagione negativa.

Il futuro di Lucas Paquetà sarà probabilmente lontano dal Milan. Se dopo ripresa del campionato il brasiliano non riuscirà a convincere, il trasferimento in estate diventerà praticamente certo.

Il club rossonero ha investito circa 38 milioni di euro per acquistarlo nel gennaio 2019 e ad oggi non si è rivelato un buon affare. I primi mesi in Italia del giocatore sono stati positivi, ma in questa stagione il rendimento è drasticamente calato e sono emersi tanti dubbi sul suo effettivo valore.

Il Milan per rilanciarlo potrebbe optare per un prestito secco, ma se dovesse arrivare un’offerta da circa 30 milioni allora la cessione definitiva diventerebbe concreta. A gennaio nessun club si è fatto avanti proponendo una cifra che corrispondesse al prezzo fissato dalla società. Il Diavolo non può permettersi una minusvalenza.

Nel calciomercato invernale c’era stato un sondaggio della Fiorentina, che secondo il quotidiano La Repubblica lo mantiene nel mirino anche per l’estate. La dirigenza viola cerca un trequartista e valuta anche Paquetà, che in una piazza come Firenze potrebbe avere più spazio e qualche pressione in meno che a Milano.

La voglia di investire non manca al patron Rocco Commisso, anche se oggi sembra difficile pensare che spenda 30 milioni per il brasiliano. Un obiettivo alternativo per la Fiorentina è Rodrigo De Paul dell’Udinese. Valutazione simile, ma il rendimento dell’argentino è certamente più convincente in questa stagione. L’ex Valencia piace pure al Milan e all’Inter.

