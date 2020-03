Retroscena Immobile, l’agente: “Il Milan ci ha provato”

Ciro Immobile al Milan? Un’ipotesi concreta fino a qualche anno fa. I rossoneri, come detto dal procuratore, ci hanno provato seriamente.

Il capocannoniere della Serie A italiana attuale poteva giocare nel Milan. Questa l’indiscrezione rivelata oggi da Alessandro Moggi.

L’agente ha parlato del suo assistito Ciro Immobile, bomber della Lazio e della Nazionale italiana. Il numero 17 biancoceleste è stato infatti cercato dal Milan in maniera concreta nel recente passato.

“E’ normale ci siano degli interessamenti per lui – ha detto Moggi – In passato ci sono stati vari contatti con Milan e Inter, oppure lo scorso anno dalla Cina. Per ora ha il contratto in scadenza nel 2023, la Lazio deciderà il suo futuro”.

Ma di recente la società che si è mossa maggiormente in direzione Immobile è un’altra: “Il Napoli ci ha provato. Giuntoli è un suo estimatore, voleva portarlo in azzurro quando lasciò Siviglia. Impensabile che ci sia qualcuno che non stimi Ciro”.

LEGGI ANCHE -> FIORENTINA, OCCHI SU PAQUETA’ E CALABRIA