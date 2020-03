Fiorentina, spesa al Milan: dopo Paquetà, un altro obiettivo

Un altro possibile colpo in casa Milan per la Fiorentina: la società viola guarda ad un calciatore molto contestato in tempi recenti.

Non solo Lucas Paquetà. La Fiorentina avrebbe messo nel mirino, in vista della prossima stagione, anche un altro talento che fa parte del Milan attuale.

La notizia, lanciata da Calciomercato.com, riguarda Davide Calabria. Il terzino classe ’96 del Milan è un nuovo obiettivo di mercato del club viola.

Pare che Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, abbia incaricato i propri dirigenti di lavorare alla trattativa con il Milan fin da subito. I viola hanno infatti bisogno di rinforzi sulle corsie laterali, possibilmente di origine italiana secondo il nuovo progetto tecnico.

LEGGI ANCHE -> CASTILLEJO: “FUTURO MILAN? CONTO SU PIOLI”

Calabria sarebbe l’ideale alternativa a Pol Lirola sulla corsia destra di difesa. Ma all’occorrenza anche un’ipotesi sulla fascia mancina, qualora Dalbert non venisse riscattato a fine campionato.

Il futuro del numero 2 al Milan è ancora da decifrare: il suo contratto scade a giugno 2022 e l’impressione è che in estate si vada verso un dentro/fuori.

O si discuterà in società il rinnovo di Calabria, oppure il terzino valuterà altre proposte, come quella possibile della Fiorentina. Il suo approdo in Toscana lo riavvicinerebbe all’amico Patrick Cutrone, anche lui cresciuto nel vivaio del Milan.

LEGGI ANCHE -> MILAN, ORA LEAO DEVE SVOLTARE