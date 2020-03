Thauvin-Marsiglia, rinnovo lontano: occasione per il Milan

Oggi è difficile decifrare quello che potrà essere il calciomercato estivo del Milan, ma ci sono delle occasioni interessanti che possono verificarsi. Giocatori che si svincoleranno e altri che saranno a un anno dalla scadenza del proprio contratto.

Tra coloro che si possono liberare nel 2021 c’è Florian Thauvin, esterno sinistro offensivo del Marsiglia. Stando a quanto riportato in Francia da Le10Sport.com, il rinnovo di contratto è lontano. Il club non ha ancora presentato un’offerta concreta e ciò autorizza a pensare che il calciatore classe 1993 lascerà la Costa Azzurra.

Thauvin può servire al Milan?

Thauvin in questa stagione ha collezionato solamente due presenze a causa di un infortunio a una caviglia. La sua valutazione di mercato non è aumentata e, considerando che il contratto scadrà nel 2021, il Marsiglia non potrà fissare un prezzo troppo alto. Questo, però, non significa che la società francese lo regalerà.

L’esterno 27enne nelle precedenti stagioni aveva fatto benissimo: 15 gol e 12 assist in 43 presenze nella 2016/2017, 26 reti e 17 assist in 54 match nella 2017/2018, 18 gol e 9 assist in 37 gare giocate nella 2018/2019. Numeri importanti per il nazionale francese, accostato anche a Roma e Valencia.

Thauvin nel Milan contenderebbe il posto a Samuel Castillejo nell’attuale 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Probabilmente partirebbe come titolare, essendo un calciatore di spessore maggiore rispetto all’ex Villarreal. Ha raggiunto la maturità necessaria per rimettersi in gioco in un campionato importante, dopo la difficile esperienza nel 2015/2016 in Premier League con il Newcastle United.

Il numero 26 del Marsiglia è un’ala offensiva veloce, abile nel dribbling e capace di garantire un buon bottino di gol e assist. Farebbe comodo al Milan.

