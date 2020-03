Centrocampo Milan, non solo Louza: piace anche Cuisance

Imran Louza del Nantes e Michael Cuisance del Bayern Monaco sono giovani talenti che il Milan valuta per rinforzare la mediana nel prossimo mercato estivo.

Acclarata l’importanza di avere in squadra anche giocatori di esperienza, il Milan comunque continuerà a puntare sui giovani. La società vuole migliorare il bilancio e prenderà alcuni rinforzi a basso costo.

Tra i profili visionati in questi mesi dagli osservatori c’è Imran Louza, centrocampista classe 1999 che milita nel Nantes. Un talento molto interessante. In questa stagione 4 gol e 3 assist nelle 28 partite disputate. Sa giocare in una mediana a due e quindi per l’attuale 4-2-3-1 rossonero sarebbe ideale. Il prezzo supera i 10 milioni di euro.

Il Milan segue Louza e Cuisance

Carlo Pellegatti in un suo video Youtube ha confermato l’interesse del Milan per Louza, ma ha aggiunto anche un altro centrocampista francese gradito. Si tratta di Michael Cuisance, anche lui classe 1999. Gioca in Germania nel Bayern Monaco, dove però non ha trovato spazio. Solo 4 presenze in questa stagione.

Nato a Strasburgo, dove ha anche iniziato a giocare, il ragazzo nel 2014 si è trasferito al Nancy. Riesce a mettersi in mostra e guadagnarsi la chiamata del Borussia Moenchengladbach, che nell’estate 2017 lo acquista per 250 mila euro e gli fa firmare un contratto di 5 anni.

Rimane per due stagioni in Vestfalia, poi nell’agosto 2019 il Bayern Monaco decide di investire 12,5 milioni per acquistarlo. Il trasferimento in Baviera non si rivela fortunato per Cuisance, che tra infortuni e panchine non gioca quasi mai. Per un cifra vicina a quella spesa dal club bavarese, potrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo. Il Milan potrebbe pensare di portarlo in Italia.