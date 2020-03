Milik, la verità sul Milan e sul rinnovo col Napoli

Milik è stato spesso accostato al Milan in questi ultimi giorni. Tutto quello che c’è da sapere su questa trattativa e sulla suo rinnovo con il Napoli.

L’emergenza Coronavirus rischia seriamente di influenzare il calciomercato. Le società in questo momento vivono una crisi economica. Se il campionato non dovesse essere portato a termine, poi, sarà ancora peggio.

Ecco perché i club stanno rivedendo le proprie strategie. Il Milan non ne ha ancora una, visto che ci sono dubbi su direttore sportivo e allenatore. Ralf Rangnick, per adesso, è ancora un’ipotesi. Forte e Concreta, ma pur sempre un’ipotesi.

Chi invece le strategie le ha ben chiare da tempo è il Napoli. In questi giorni si è parlato tanto di Arkadiusz Milik proprio in orbita Diavolo. Calciomercato.it ha approfondito la questione in merito al rinnovo dell’attaccante polacco, al momento congelato.

Ma è solo una situazione momentanea. L’ex Ajax non esclude, infatti, che a breve possa esserci un nuovo incontro per riavvicinarsi ad Aurelio De Laurentiis.

L’idea Milan ora è in secondo piano. Il suo agente, rivela ancora Calciomercato.it, non ha ricevuto alcuna chiamata dai dirigenti rossoneri. Inevitabile, visto che in questa fase ci sono ben altre priorità. Per Maldini in primis, colpito dal Coronavirus.

