Tuttosport – Contatti Gazidis-Rangnick: rassicurazioni sul budget

Ivan Gazidis vuole convincere Ralf Rangnick a sposare il piano di rilancio del Milan. In questi giorni ci sono stati nuovi dialoghi tra i due per trovare un punto di incontro.

Non è ancora chiaro se vedremo Ralf Rangnick al Milan al termine dell’attuale stagione. Il tedesco ha qualche dubbio sul progetto che gli è stato proposto da Ivan Gazidis e dalla proprietà Elliott Management Corporation.

Un tema sul quale ha delle perplessità è sicuramente il budget a disposizione per rifondare la squadra. Infatti, da anni il club rossonero ha bilanci in pesante passivo e senza qualificazione in Champions League il margine di investimento è ridotto. Per attuare la rivoluzione da lui in mente servono soldi.

Secondo quanto rivelato oggi dal quotidiano Tuttosport, ci sono stati nuovi contatti tra Rangnick e Gazidis nei giorni scorsi. L’amministratore delegato del Milan avrebbe rassicurato l’attuale Head of Sport and Development Soccer della Red Bull. Proprio in merito al budget, il tedesco avrebbe ricevuto delle garanzie.

Bisognerà vedere se il manager rossonero avrà effettivamente convinto il tedesco. In questo momento ci sono tante incognite sul futuro, non solo del Milan ma anche del calcio internazionale in generale. A causa della diffusione del coronavirus Covid-19, campionati e coppe sono stati sospesi senza che vi sia certezza sulla ripresa. Ci sono molte cose da dover valutare e Rangnick potrebbe decidere di rimanere ancora un anno al servizio del settore calcistico Red Bull.

