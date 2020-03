Milan, l’apertura di Pedro: “Ho deciso il mio futuro”

L’attaccante classe 1987, Pedro, lascerà il Chelsea al termine della stagione: l’ex Barcellona rappresenta un’ottima opportunità per il mercato del Milan

Non solo giovani. L’acquisto di Zlatan Ibrahimovic a gennaio ha dimostrato che al Milan serve anche tanta esperienza per crescere e puntare alla Champions League. Anche Ivan Gazidis ha confermato che per la squadra rossonera serve un mix di giovani e calciatori esperti.

Calciatori esperti che potrebbero arrivare pescando dal calciomercato degli svincolati.

Tra i profili più interessanti che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno c’è anche Pedro.

Lo spagnolo non rinnoverà con il Chelsea ed è pronto per una nuova avventura: “A fine stagione lascerò i londinesi – ammette a ‘Cadena Ser’ – Il mio contratto terminerà a giugno, anche se adesso non è neanche la cosa più importante visto quello che stiamo vivendo. L’emergenza non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento”.

Un futuro che dunque resta tutto da scrivere ma che potrebbe essere magari in Italia. A Pedro, tra Nazionale e squadre di club importanti (Chelsea e Barcellona) l’esperienza di certo non manca. E’ un classe 1987 e in Serie A, dove si gioca a ritmi decisamente più bassi rispetto alla Premier League, potrebbe certamente fare ancora la differenza.

