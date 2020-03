Donnarumma, messaggio a Raiola: “Darò tutto per il Milan”

Donnarumma ha risposto alle domande dei tifosi sui social. Ecco un piccolo anticipo in cui Gigio ancora una volta giura amore per il Milan.

Sono mesi delicati per Gianluigi Donnarumma. Come ogni anno, il suo futuro è in bilico. Stavolta, però, c’è un motivo di preoccupazione in più: il contratto è in scadenza fra soltanto un anno.

Una vera e propria trattativa con Mino Raiola non è ancora iniziata. Il noto agente spinge per la cessione, club e tifosi puntano sulla fedeltà del ragazzo, molto legato ai colori rossoneri.

Il portiere del Diavolo si è concesso in Q&A con i tifosi, domani uscirà il video integrale con tutte le sue risposte. Intanto ANSA ha pubblicato un piccolo anticipo.

Gigio ha parlato del suo amore per il Milan: “I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui, sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia“.

Sugli obiettivi di squadra e individuali: “Il primo obiettivo è quello della società e che ci poniamo all’inizio della stagione, quello personale è di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili“.

Infine sull’attaccante più pericoloso affrontare e il Coronavirus: “Ho affrontato grandi attaccanti ma quello che ho temuto di più è sempre stato Ronaldo. Coronavirus? Sto a casa come tutti, mi sto allenando qui“.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME NEWS SU RANGNICK