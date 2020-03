Milan, Rangnick in stand-by: le ultime news da Sky

Le ultime news su Rangnick, che ha un principio di accordo con Gazidis per allenare il Milan. Ma la situazione è più complicata del previsto.

Sarà Ralf Rangnick il futuro allenatore del Milan? Forse sì, ma non è ancora detto. Tutto può succedere in estate, quando i rossoneri, inevitabilmente, affronteranno l’ennesima rivoluzione.

Stefano Pioli certamente concluderà questa stagione. Se si concluderà. Ha la stima di Ivan Gazidis ma le possibilità di rimanere anche l’anno prossimo sono basse. Elliott ha già avuto contatti con Rangnick, l’attuale responsabile dell’area sportiva di tutta la Red Bull.

La proprietà vuole affidare a lui il nuovo progetto. Ma tutto dipende da cosa succederà da qui ai prossimi mesi. Sky Sport ha parlato di un incontro con l’allenatore tedesco a dicembre: si è arrivati ad un principio di accordo ma ci sono anche delle penali.

La situazione di Rangnick è stata definita “in stand-by”. Lui ha bisogno di avere carta bianca e di potersi muovere liberamente, anche sul mercato. C’è tanto da lavorare e ad oggi non si sa se ci sarà tempo per farlo né la liquidità per accontentarlo cn gli acquisti.

Difficile al momento stabilire chi sarà il futuro allenatore del Milan. E anche Rangnick, come visto, che ha un accordo di massima, è in dubbio. Insomma, è ancora tutto in divenire.

