Arias opportunità per il Milan: vuole lasciare l’Atletico

Santiago Arias, è pronto a lasciare l’Atletico Madrid a fine stagione. Potrebbe diventare un’opportunità per il Milan chiamato all’acquisto di un nuovo terzino

La stagione non esaltante di Andrea Conti e Davide Calabria spingerà il Milan ad acquistare un nuovo terzino durante la prossima sessione di calciomercato. In questi giorni tanti profili sono stati accostati al club rossonero. Una nuova idea potrebbe arrivare dalla Spagna e più precisamente dall’Atletico Madrid.

Tra i Colchoneros, infatti, sta trovando pochissimo spazio Santiago Arias. Il terzino destro ha raccolto in Liga solo sette presenze e nelle gerarchie di Simeone è scivolato dietro a Kieran Trippier e Sime Vrsaljko. Proprio per questo l’ipotesi addio per il colombiano si sta facendo sempre più concreta.

Il calciatore, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, può diventare dunque un’opportunità da cogliere al volo.

Come riportano in Spagna non mancano le squadre sul terzino: Arias, infatti, è seguito con interesse dal Napoli di Gattuso e dall’Everton di Carlo Ancelotti.

LEGGI ANCHE: ECCO IL SOSTITUTO DI DONNARUMMA