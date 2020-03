Calciomercato Milan, Dumfries per la fascia destra – VIDEO

In questa stagione né Andrea Conti né Davide Calabria hanno convinto pienamente a livello di prestazioni. Per questo uno dei due potrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo, quando il Milan al contempo andrà a cercare di acquistare un nuovo terzino destro. Il nome forte delle ultime settimane è quello di Denzel Dumfries, olandese classe 1996 che milita nel PSV Eindhoven. Il prezzo del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro. Il club rossonero può ridurre l’esborso di denaro inserendo nell’affare Ricardo Rodriguez, giocatore attualmente in prestito proprio nel PSV. Il terzino svizzero ha fatto bene nelle sue prime apparizioni in Olanda e potrebbe rientrare nell’operazione Dumfries.

LEGGI ANCHE -> Milan-PSG, possibile scambio di mercato: coinvolto Paquetà